Британия анонсировала подписание исторического соглашения с Украиной

Правительство Великобритании анонсировало подписание исторического соглашения с Украиной. Договоренности в сфере безопасности будут достигнуты в ходе визита Премьера Соединенного Королевства Риши Сунака в Киев, говорится в заявлении.

«Премьер-министр и Президент Украины Владимир Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности», — сообщается в тексте.

В британском Правительстве подчеркнули, что Лондон первым из «Группы семи» предоставит такие гарантии Киеву и сделает первый шаг в направлении «непоколебимого столетнего партнерства».

Уточняется, что соглашение коснется обмена разведданными, сотрудничества в сфере кибербезопасности, обучения военнослужащих и медработников, кооперации ВПК. Также Великобритания будет обязана проводить консультации с Украиной в случае, «если Россия еще когда-либо нападет на нее», и предоставить ей долгосрочную помощь.

Помимо этого Премьер-министр Сунак пообещал поставку самой крупной партии дронов для Украины среди остальных партнеров. Часть БПЛА будет британского производства, вторая — других государств.