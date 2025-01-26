news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 26 января 2025 17:20

Медведев показал фото в ответ на попытки Трампа запугать весь мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, попытался запугать весь мир, но Россию он не обманет. В доказательство своих слов он показал ироничное фото в Telegram-канале.

На снимке – лидеры стран на встрече АТЭС (2017 год). На мероприятии главы делегаций планировали сделать традиционное «перекрестное рукопожатие», но Медведев с Трампом забавно выделились на общем фоне. Причем на фото есть надпись, где написано «И снова здравствуйте».

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», - написал под фото Медведев.

Ранее Трамп заявил о невозможности дальнейшего существования независимой Канады. Также он рассказал, планирует ли баллотироваться на третий президентский срок.

фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева

#Дмитрий Медведев #Дональд Трамп #фото
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Румия Ниязова: «Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв»

Румия Ниязова: «Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв»

25 января 2025
«Встреча Востока и Запада дает особенную красоту»: в Казани выбрали «Мисс Татарстан-2025»

«Встреча Востока и Запада дает особенную красоту»: в Казани выбрали «Мисс Татарстан-2025»

25 января 2025