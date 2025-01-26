Медведев показал фото в ответ на попытки Трампа запугать весь мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, попытался запугать весь мир, но Россию он не обманет. В доказательство своих слов он показал ироничное фото в Telegram-канале.

На снимке – лидеры стран на встрече АТЭС (2017 год). На мероприятии главы делегаций планировали сделать традиционное «перекрестное рукопожатие», но Медведев с Трампом забавно выделились на общем фоне. Причем на фото есть надпись, где написано «И снова здравствуйте».

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», - написал под фото Медведев.

Ранее Трамп заявил о невозможности дальнейшего существования независимой Канады. Также он рассказал, планирует ли баллотироваться на третий президентский срок.

фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева