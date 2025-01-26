Трамп рассказал, планирует ли баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми утверждения о его намерении баллотироваться на третий срок.

«Это будет величайшая честь моей жизни – служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды… Заголовки, заголовки от фейковых новостей!» – сказал Трамп, выступая в Лас-Вегасе, его слова приводит РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, один и тот же человек может занимать пост президента США не более двух сроков. Исключение из правила было сделано лишь для Франклина Рузвельта, который четырежды избирался главой государства.

Ранее республиканец из палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию, позволяющую баллотироваться на третий срок тем, у кого между первым и вторым сроками был перерыв. К ним относится и Трамп, который занимал пост президента США с 2017 по 2021 год, а также вступил в должность на второй срок 20 января этого года.