Трамп заявил о невозможности дальнейшего существования независимой Канады

Канада целиком зависит от США, по этой причине о ее самостоятельности не может идти речи. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

«Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть государством», – сказал Трамп журналистам, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, Штаты ежегодно теряют 250 млрд долларов в Канаде. «Мы не позволим такому происходить. Без наших субсидий Канада в действительности не существует», – добавил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что территория США в ближайшее время может «очень значительно увеличиться». Помимо Канады, Трамп также намерен присоединить Гренландию, которая юридически входит в состав Дании.