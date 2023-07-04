Медведев поддержал идею военкоров передавать армии конфискованную у браконьеров технику

Конфискованную у браконьеров технику следует оперативно передавать российским войскам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками, передает РИА Новости.

«Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей», — констатировал экс-президент.

Медведев уточнил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике. По его мнению, Вооруженные силы РФ безусловно нуждаются в таких транспортных средствах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что освещающие ход спецоперации блогеры и военные корреспонденты обратились к Раису Татарстана Рустаму Минниханову и руководителям ряда других регионов с просьбой передать лодки браконьеров бойцам.