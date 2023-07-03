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Военкоры обратились к Раису Татарстана с просьбой передать лодки браконьеров бойцам
Военкоры Русской Весны обратились к главам регионов с просьбой передачи конфискованных браконьерских лодок армии. Обращение появилось в телеграм-канале добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов Русской Весны.
Они просят Рустама Минниханова, а также руководителей Дагестана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского кравв продумать механизм передачи конфискованных браконьерских лодок армии.
«Наши читатели сообщают, что немалое количество конфискованных браконьерских моторных лодок особенно в Дагестане, и Астраханской области, а также в Татарстане, в Краснодарском и Приморском краях. "Байды" и лодки браконьеров стоят и гниют по отделам - штрафстоянкам. Требуется политическая воля сверху для передачи конфиската на нужды фронта», – указано в сообщении.
Военкоры Русской Весны просят придать огласке указанный вопрос. Отмечается, что ранее в Приморском крае был создан механизм, позволивший отправить изъятый у браконьеров транспорт. Авторы обращения считают, что его можно было бы транслировать и на другие регионы России.
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