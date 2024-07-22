Медведев отреагировал на решение Байдена покинуть президентскую гонку

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на решение 46-го лидера США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Байден всё… Желаем ему здоровья», – сказал политик и при этом добавил, что цели спецоперации «будут достигнуты».

Накануне нынешний Президент США заявил, что снимает свою кандидатуры на предстоящих выборах главы государства, отметив, что «в интересах его партии и страны» уход в отставку станет лучшим решением. Его соперник по президентской гонке Дональд Трамп отреагировал на это событие, подчеркнув, что Байден войдет в историю как «самый худший президент» в истории Штатов.