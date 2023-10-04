Медведев отреагировал на планы по вхождению Украины в ЕС к 2030 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале из-за планов Европейского Союза по вхождению в его состав Украины усомнился, что она просуществует достаточное для этого время.

Ранее о возможном вступлении Украины в ЕС к 2030 году заявил руководитель Евросовета Шарль Мишель. «<…> в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», — написал политик, критически охарактеризовав нынешние украинские власти.

Отреагировал экс-президент России и на отставку спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. По его мнению, тот лишился поста именно «из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам» по ее финансированию.

«Есть несомненный повод для гордости <…>», — с иронией добавил Медведев, напомнив о проблемах с выделением новых средств Киеву.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава МИД Германии Анналена Бербок захотела расширения ЕС от Лиссабона до Луганска.