Кевин Маккарти снят с поста спикера Палаты представителей США

Кевин Маккарти

Фото: www.speaker.gov

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов впервые в истории проголосовала за отстранение спикера — поста лишился республиканец Кевин Маккарти. Об этом сообщает телеканал CNN.

За уход Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Восемь членов Республиканской партии поддержали находящихся в меньшинстве демократов, чтобы отстранить однопартийца.

Теперь Палатой представителей будет руководить временный спикер, предложенный Маккарти. Им стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, отмечает РИА Новости.

Палата представителей прежде никогда не отстраняла спикеров. В 1910 году конгрессмены попытались лишить этой должности республиканца Джо Кэнно, но тому удалось сохранить ее.

Оппоненты Маккарти среди республиканцев обвиняли его в том, что он помог администрации Президента США Джо Байдена не допустить приостановки деятельности (шатдауна) своим законопроектом о временном бюджете, не предполагающим выделения средств на помощь Украине.

Процесс инициировал активный сторонник экс-президента Дональда Трампа республиканец Мэтт Гетц, пообещавший, что «Кевин Маккарти не будет спикером Палаты представителей» из-за своей сделки с демократами.

Маккарти, представляющий в нижней Палате Конгресса штат Калифорния, занял свою должность в январе 2023 года, причем к этому решению удалось прийти только после 15-го тура голосования.