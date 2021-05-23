Медведев объяснил свою реплику об обязательной вакцинации

В России коллективный иммунитет к коронавирусу Covid-19 может сформироваться в результате добровольной вакцинации, однако пока она идет достаточно медленно. Таким образом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал упомянутую им ранее допустимость обязательной вакцинации.

«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете», — подчеркнул экс-премьер. И пояснил: «Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию <…>; в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей».

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», — констатировал Медведев.

Кроме того, зампред Совета безопасности страны предположил, что впоследствии прививки от коронавируса могут стать регулярными. Помимо этого, он напомнил о практике обязательной вакцинации в СССР, хотя и признал, что «с тех пор изменились правовые подходы» к прививочным кампаниям.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что пока руководство России исходит из добровольности прививок, но для защиты большинства населения они могут быть сделаны обязательными. При этом Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск в гражданский оборот уже четвертой вакцины от коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».