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Ру Тат
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19 мая 2021  20:10

Кремль отреагировал на слова Медведева об обязательной вакцинации

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В повестке российских властей отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, идея об изменении законодательства, чтобы обязать россиян делать прививки от SARS-CoV-2, сейчас не прорабатывается. «В предметном плане никаких действий <...> не выполняется», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее бывший Премьер-министр РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что пока руководство России исходит из добровольности прививок, но для защиты большинства населения они могут быть сделаны обязательными.

«<…> соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. По его мнению, в такой ситуации «юристам придется дать свои ответы».

Ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск в гражданский оборот уже четвертой вакцины от коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#массовая вакцинация #дмитрий медведев #дмитрий песков #коронавирус
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