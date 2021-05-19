Кремль отреагировал на слова Медведева об обязательной вакцинации

В повестке российских властей отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, идея об изменении законодательства, чтобы обязать россиян делать прививки от SARS-CoV-2, сейчас не прорабатывается. «В предметном плане никаких действий <...> не выполняется», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее бывший Премьер-министр РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что пока руководство России исходит из добровольности прививок, но для защиты большинства населения они могут быть сделаны обязательными.

«<…> соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. По его мнению, в такой ситуации «юристам придется дать свои ответы».

Ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск в гражданский оборот уже четвертой вакцины от коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».