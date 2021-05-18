Путин рассказал о выпуске четвертой вакцины от Covid-19

В скором времени в России введут в оборот новую, четвертую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом в выступлении перед иностранными послами заявил Президент России Владимир Путин.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией, — заявил он. — Скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина, набирает темп и вакцинация»

Президент РФ напомнил, что в стране удалось быстро наладить выпуск трех препаратов от Covid-19 — «Спутника V» центра им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКороны» центра «Вектор» и «КовиВака» центра им. М. П. Чумакова.