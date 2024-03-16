Медведев назвал портящих урны с бюллетенями предателями

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал портящих урны с бюллетенями на избирательных участках или поджигающих кабинки для голосования «негодяями» и «предателями», а также предложил карать их как государственных изменников.

По мнению экс-президента России, все, кто совершает «преступления на избирательных участках или рядом с ними», могут быть привлечены к ответственности не по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»), а по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны») или по иным статьям главы 29 УК, которая включает преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима…» — выразил уверенность Медведев.

Upd. (19.32): Ранее стало известно о попытках порчи бюллетеней путем заливания их зеленкой и поджога кабинок. Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев напомнил об уголовном наказании за такие действия, а уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская увидела в подобных актах «мелкие пакостные дела».

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).