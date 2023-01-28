Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок «полезной дурой» за слова о войне против России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Twitter’е на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей о «войне против России», которую ведут страны Европы.

«Цепляющая фраза: „Мы воюем против России, а не против друг друга“. Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?» — написал по-английски экс-президент РФ.

На Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге 24 января Бербок заметила, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». По ее мнению, европейские государства должны все вместе «делать еще больше для Украины и не искать виноватых».

После этого заявления Анналены Бербок некоторые представители оппозиции призвали уволить ее с поста министра иностранных дел. В самом Министерстве иностранных дел пояснили, что руководитель ведомства хотела подчеркнуть единство Европейского Союза, НАТО и «Большой семерки».