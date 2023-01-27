Оппозиция ФРГ призвала уволить главу МИД Германии Бербок после слов о войне с Россией

После громкого высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну с Россией, глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал отправить ее в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министра иностранных дел Бербок канцлер (Олаф Шольц) должен отправить в отставку», – заметил он.

Крупалла подчеркнул, что своим непрофессиональным поведением Бербок «ставит под угрозу само существование Германии» и призвал Председателя немецкого Правительства «срочно и недвусмысленно» объяснить российским властям, что ФРГ не находится в состоянии войны с Россией.

24 января глава МИД Германии заявила, что европейские государства должны все вместе «делать еще больше для Украины и не искать виноватых». Она также упомянула, что ЕС «ведет войну с Россией». Вскоре после этого заявления в немецком внешнеполитическом ведомстве поспешили объяснить, что военная помощь Киеву не делает Германию одной из сторон этого конфликта.