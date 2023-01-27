МИД ФРГ: Словами о «войне против России» Бербок подчеркнула единство ЕС, НАТО и «Семерки»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заявившая о «войне против России», хотела подчеркнуть сплоченность стран Запада в вопросе поддержки Украины. Таким образом прокомментировал ее слова официальный представитель ведомства, подчеркнув при этом, что ФРГ не является стороной конфликта, передает ТАСС.

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы — Европейский Союз, НАТО и партнеры по „ [Большой] семерке“ — едины против агрессивной войны России на Украине», — пояснил спикер.

Кроме того, представитель немецкого МИД заверил, что Бербок не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, «в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях».

На Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге 24 января Бербок заметила, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». По ее мнению, европейские государства должны все вместе «делать еще больше для Украины и не искать виноватых».

После этих слов Анналены Бербок некоторые представители оппозиции призвали уволить ее с поста министра иностранных дел.