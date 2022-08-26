Медведев напомнил четыре условия для применения Россией ядерного оружия

Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях, и они не засекречены. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, его слова цитирует РИА Новости.

Ведущий Дариус Рошбен поинтересовался у политика, может ли согласно своей доктрине Россия использовать тактическое ядерное оружие (которое вызывает беспокойство в странах НАТО) при возникновении угроз. Отвечая, его собеседник сослался на документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — перечислил зампред Совбеза четыре угрожаемые ситуации.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что РФ никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном. Последнее, по его словам, государства — члены НАТО «довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке».

Еще в конце марта, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции, Дмитрий Медведев в первый раз назвал случаи, в которых Россия может применить ядерное оружие. Недавно о готовности использовать ядерное оружие при необходимости заявила кандидат в Премьер-министры Великобритании Лиз Трасс.