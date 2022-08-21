СМИ: Российское ядерное оружие заставляет нервничать страны НАТО

Россия обладает внушительным арсеналом ядерного оружия, с которым НАТО будет сложно справиться. Эта ситуация заставляет альянс нервничать, хотя Москва и не демонстрирует намерений использовать это вооружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью эксперта Уэсли Калпа для 19Fortyfive.

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — считает он.

Эксперт отметил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться как с кораблей ВМФ, бомбардировщиков, истребителей, так и с помощью оперативно-тактических комплексов.

Калп полагает, что Россия рассматривает тактическое и стратегическое вооружение в качестве инструмента для сдерживания возможного противника.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает против использования ядерного оружия. В такой войне, уверен он, не может быть победителя, поэтому она никогда не должна быть развязана.