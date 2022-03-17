Медведев: Мы будем бороться за миропорядок, который устраивает граждан РФ

Правительство России намерено и дальше бороться за тот общественный уклад, который устраивает российских граждан, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом посте в Telegram.

«Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», – заявил он.

Политик обратил внимание на то, что нравственная сила и историческая правда, как и всегда, остается на стороне российского народа.

Медведев отметил, что истинная причина русофобии со стороны Западного мира кроется в том, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы и самостоятельно выбирать свой путь без вмешательства извне.

«Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше — раздербанить на части. Не выйдет», – подчеркнул зампред.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.

На совещании по вопросам социально-экономической поддержки регионов 16 марта Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что после всех испытаний Россия станет сильнее.