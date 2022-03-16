Путин уверен, что после всех испытаний Россия станет сильнее

После того, как Россия выйдет из непростой ситуации, которая наблюдается на сегодняшний день, страна станет намного сильнее, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что на протяжении всей истории российский народ всегда переживал все невзгоды достойно.

«Нынешняя ситуация – испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно и станем сильнее, как всегда было в истории России», – сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономической поддержки граждан РФ.

Он отметил, что Россия не будет жить в униженном состоянии, как того ожидают западные страны.

«Так живут во многих странах, к сожалению, и в Европе, но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем — это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наш суверенитет», – подчеркнул российский лидер.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.