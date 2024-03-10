Медведев двумя словами охарактеризовал Байдена после его оговорки с Украиной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев двумя словами охарактеризовал Президента США Джо Байдена после того, как тот оговорился в интервью MSNBC, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

«Редкий идиот», – написал в своем телеграм-канале зампред СБ.

Во время интервью Байден заявил, что Америка допустила ошибку: США охотились и устранили основателя и экс-главаря международной террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усаму бен Ладена, но при этом Штатам не следовало лезть в Ирак и Афганистан. Именно на этом моменте своей речи вместо этих двух стран американский лидер оговорился, сначала назвав Украину: «Но при этом нам не стоило лезть на Украину… то есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не является оговоркой, поскольку американский лидер уже не может сдерживать то, что понимают все вокруг.