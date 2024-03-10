Байден оговорился в интервью, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

«Америка допустила ошибку. Мы охотились за [Усамой] бен Ладеном (основатель и экс-главарь запрещенной в России международной террористической группировки «Аль-Каида» – прим.) до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину… то есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», – сказал американский лидер.

Он продолжил, что эти действия властей США породили лишь больше проблем.

Высказывание Байдена в своем телеграм-канале прокомментировал сенатор Алексей Пушков, отметив, что каждый новый Президент США осуждает «ошибки» предыдущего коллеги, начавшего очередную войну.

«Но при этом начинает свою собственную (кроме Трампа). Вот и Байден признает, что Ирак и Афганистан были „ошибкой“ <...> И еще и оговорился — сказал, не стоило лезть в Украину. Потом поправился. Но на деле — точно не стоило. Это была ошибка с самого начала. А теперь уже завязли...» — констатировал сенатор.