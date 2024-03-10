Захарова заявила, что власти США «кроваво опозорились с украинским проектом»

Оговорка Президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время интервью MSNBC, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком, не является как таковой, поскольку американский лидер уже не может сдерживать то, что понимают все вокруг. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пишут, что „Байден перепутал Украину с Афганистаном“. Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее высказывание Байдена в своем телеграм-канале прокомментировал и сенатор Алексей Пушков.