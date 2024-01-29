Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медики Татарстана почтили память экс-министра Марата Садыкова
Медики Татарстана почтили память бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова.
«Сегодня ровно год, как с нами нет Марата Наилевича Садыкова. 29 января 2023 года ушел из жизни Марат Садыков, который возглавлял Минздрав Татарстана почти пять лет. Ушел рано, в 53 года», – отметили в телеграм-канале «Медицина Татарстана».
Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отметил, что Марат Наилевич был талантливым организатором здравоохранения, прекрасно знающим специфику работы врачей, искренне радеющим за свое дело.
С 2008 по 2018 год Марат Садыков работал главным врачом в Городской клинической больнице №7 Казани. В должность руководителя Минздрава Татарстана вступил 14 февраля 2018 года.
Марат Садыков был заслуженным врачом РТ и кандидатом медицинских наук, был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», благодарностью Президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2023 году Указом Президента России Владимира Путина посмертно был удостоен ордена Пирогова. С целью увековечивания памяти Городской клинической больнице №7 Казани присвоено имя Марата Садыкова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»