Медики Татарстана почтили память экс-министра Марата Садыкова

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Медики Татарстана почтили память бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова.

«Сегодня ровно год, как с нами нет Марата Наилевича Садыкова. 29 января 2023 года ушел из жизни Марат Садыков, который возглавлял Минздрав Татарстана почти пять лет. Ушел рано, в 53 года», – отметили в телеграм-канале «Медицина Татарстана».

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отметил, что Марат Наилевич был талантливым организатором здравоохранения, прекрасно знающим специфику работы врачей, искренне радеющим за свое дело.

С 2008 по 2018 год Марат Садыков работал главным врачом в Городской клинической больнице №7 Казани. В должность руководителя Минздрава Татарстана вступил 14 февраля 2018 года.

Марат Садыков был заслуженным врачом РТ и кандидатом медицинских наук, был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», благодарностью Президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2023 году Указом Президента России Владимира Путина посмертно был удостоен ордена Пирогова. С целью увековечивания памяти Городской клинической больнице №7 Казани присвоено имя Марата Садыкова.