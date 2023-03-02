Казанскую седьмую больницу назовут в честь Марата Садыкова

Седьмая городская больница Казани будет носить имя бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

О таком решении заявил главный врач седьмой больницы Артур Делян на медицинском совете, где подвели итоги 2022 года и поставили задачи на 2023.

«Марат Наилевич Садыков внес неоценимый вклад в развитие городской клинической больницы №7, как центра экстренной медицины. Именно под руководством клиника превратилась в объединенный центр оказания экстренной медицинской помощи. Коллектив больницы единогласно поддержал предложение многих руководителей республики об увековечивании памяти и присвоении городской клинической больницы №7 имени Марата Наилевича Садыкова», – отметил Артур Делян.

Когда переименуют клинику точно неизвестно. Напомним, что Марат Садыков 10 лет возглавлял горбольницу №7.

Марат Садыков скоропостижно скончался 29 января. В последний путь его провожали многочисленный благодарные пациенты и коллеги.