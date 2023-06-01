Пострадавшие в ДТП на Проспекте Победы в Казани доставлены в РКБ

Пострадавших в аварии на пересечении улиц Проспект Победы — Мавлютова в Казани доставили в РКБ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Как стало известно агентству, в больницу доставили мужчину и женщину, которые пострадали в результате наезда автомобиля «ГАЗель» на трамвайную остановку. В результате аварии 49-летний мужчина получил травму головы и перелом ног. У пострадавшей 33-летней женщины медики диагностировали травмы головы и ног.

Еще один пострадавший мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на пересечении улиц Проспект Победы — Дубравная стокнулись КАМАЗ, «ГАЗель» и автопогрузчик. От удара грузовой автомобиль «ГАЗель» наехал на людей, стоящих на трамвайной остановке «Деревня Универсиады» в сторону Азино.