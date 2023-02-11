Тело третьей девочки найдено на пожаре в Пестречинском районе РТ

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 9.47 было обнаружено тело третьего погибшего ребенка на пожаре в поселке Новое Шигалеево, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате пожара погибли 52-летний мужчина и трое девочек – 11, 7 и 5 лет. Мама с двухлетним ребенком находятся с больнице.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страшный пожар случился рано утром в Пестречинском районе республики в поселке Новое Шигалеево. В результате погибли отец и трое дочерей. По факту трагедии прокуратура РТ начала проверку.