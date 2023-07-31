Медики посчитали сколько всего татарстанцев погибли и пострадали от урагана

В результате урагана погибли 9 жителей Татарстана и 47 получили различные травмы. Такие данные «Татар-информу» предоставили в Республиканском центре медицины катастроф.

По данным медиков, во время буйства стихии на озере Яльчик в Марий Эл погибли 8 жителей Татарстана, в том числе трое детей. Травмы различной степени тяжести получили 21 татарстанец, среди них четверо детей.

Фото: телеграм-канал МЧС России

Сведения по пострадавшим на озере Яльчик выглядят следующим образом: из 21 пострадавшего там татарстанца семеро госпитализированы. Из них в РКБ четыре человека – двое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок гнаходится на лечении в ДРКБ. Его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. В казанской больнице №7 в тяжелом состоянии находится один пострадавший от ураган в Марий Эл. И один пострадавший в состоянии средней степени тяжести в ЦРБ Зеленодольска.

Кроме того, по данным Центра медицины катастроф, 29 и 30 июля 14 жителей Казани обращались с различными травмами, полученными во время урагана на Яльчике. Шестеро в казанскую больницу №7, пятеро в травмпункт Ново-Савиновского района Казани, трое в РКБ. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они отпущены на амбулаторное лечение.

Фото: © «Татар-информ»

Также в результате урагана на территории Татарстана погибла 14-летняя девочка. Она отдыхала с родителями в Лаишевском районе – на их палатку упало дерево. 26 человек получили различные травмы, двое из них госпитализированы в казанскую больницу №7 в состоянии средней степени тяжести.

«Татар-информ» сообщал, что жители Татарстана, которые отдыхали в субботу 29 июля на озере Яльчик в Марий Эл, попали в ураган. Мы рассказывали истории людей, которые стали очевидцами разгула стихии.