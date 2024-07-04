«Вера в Бога дает надежду, когда ребенок болен»: митрополит освятил крест храма ДРКБ

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест купола храма духовного комплекса «Тихий сад», который строится на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Напомним, что в прошлом году в Международный детский день ДРКБ получила подарок – на территории больницы начали строить духовный комплекс, который объединит ислам и православие. Напротив онкоцентра сейчас строятся мечеть и храм.

«Надеюсь, милость Божия через эти святыни, которые здесь находятся для мусульманского и для христианского мира, дадут возможность всем тем, кто сюда будет приходить с верой, прежде всего, к Богу, с упованием на поддержку Божию, что Господь всех утешит и услышит», – отметил Владыка.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Владыка окропил крест и собравшихся верующих. Он благословил всех желающих и выразил благодарность врачам, медсестрам и санитаркам за их усердный труд на благо здоровья татарстанских детей.

Митрополит вместе с заместителем главного врача ДРКБ по медицинской части Аллой Гумеровой посетили строящуюся церковь и проверили ход работ. Сейчас в храме работают с внутренней отделкой. Строители рассказали, что в данный момент занимаются иконостасом, а иконы уже пишутся.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Надеюсь, мечеть и храм будут духовным умиротворением, поддержкой не только пациентам, но и родителям, и всему медицинскому персоналу, которые могут прийти сюда в любую минуту за духовной поддержкой, попросить Всевышнего об исцелении, а также поблагодарить за выздоровление. Это очень важно. Также на территории будет красивый парк, где дети и их родители смогут гулять и получать эстетическое наслаждение. Строительство идет строго по намеченному плану. В конце августа запланировано официальное открытие, когда храм и мечеть весь духовный комплекс “Тихий сад” распахнет свои двери», – отметила Алла Гумерова в беседе с журналистами.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Марина Филиппова с сыном Даниилом проходят длительное лечение в ДРКБ. Мальчик сломал шейку тазобедренного сустава еще в январе, родители не сразу поняли, что произошло, ребенок не жаловался на боль, просто немного хромал. В мае они попали в ДРКБ, их госпитализировали, провели две удачные операции, но после выписки немного загноилась рана и они вновь попали в больницу. Мальчик пока передвигается с помощью кресла.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«В душе матери есть надежда, что сынок выздоровеет. Я очень рада, что попала сегодня на освящение креста вместе с сыном. Мы очень боремся. Дай Бог, у нас все будет хорошо, через год нам снимут болты, и сын будет бегать и прыгать, как другие дети. Идея о том, что здесь откроется церковь, меня очень обрадовала. Вера в Бога всегда помогает и дает надежду», – поделилась женщина, не сдерживая слез.

В завершение строители аккуратно подняли крест и купол на крышу. Вскоре их установят на свои места.