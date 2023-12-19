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«Мечты сбываются»: мэр Челнов и депутаты вручили подарки детям из приюта «Асылтыш»
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутаты городского Совета и руководители структурных подразделений исполкома исполнили желания юных горожан. Большой делегацией они посетили детей и подростков в социальном приюте «Асылташ» и вручили им подарки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города.
Напомним, шары с детскими пожеланиями были вывешены на елке перед одной из сессий городского Совета. Наиль Магдеев подарил куклу и игрушечную коляску четырехлетней Дарине. Именно об этом просила Деда Мороза девочка на традиционной «Елке желаний».
Депутаты горсовета вручили подарки воспитанникам центра. «Нам, большой челнинской семье, очень хочется, чтобы у всех наших детишек, а чужих детей не бывает, сбывались бы мечты. Для этого мы пришли в особый детский центр, к особым деткам, которые нуждаются в нашей поддержке, любви, теплоте наших сердец. Поэтому мы здесь», — отметил мэр.
Мэр отметил, что взрослые испытали не менее яркие эмоции, чем сами дети.
В настоящее время в «Асылташ» проходят социальную реабилитацию 29 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет.
В приюте созданы условия, приближенные к домашним, которые отвечают санитарно-гигиеническим нормам.
В «Асылташ» имеется своя столовая, медицинский блок, прачечная, спортзал, кабинет труда, музыкальный зал, кулинарная студия «Базилик», гончарная мастерская, салон-парикмахерская, компьютерный класс, литературный клуб, приусадебный участок, оборудованы комнаты психологической разгрузки: сенсорная, релаксационная и соляная. Мэр ознакомился с мастерскими, пообщался с детьми и воспитателями центра.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поучаствовали в акции «Елка желаний». Руководителю РТ достались мечты четырех маленьких татарстанцев.
Президент Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка мечтает посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
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