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Путин исполнит мечту девочки, которая желает попробовать себя в роли ведущей новостей
Президент России Владимир Путин побывал на «Елке желаний». Видео с мероприятия опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президенту выпали желания трех «маленьких россиян». Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка писала, что мечтает посетить Озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик Никита из Костромской области писал, что мечтает посетить Эрмитаж.
Ранее сообщалось, что в Менделеевске дети военнослужащих СВО получат подарки на акции «Елка желаний». Также замруководителя исполнительного комитета Менделеевского района Дамир Ханзаров рассказал, какие новогодние мероприятия еще проведут в этом районе Татарстана.
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