«Мечта – дождаться правнуков»: 55-летний нижнекамец служит по контракту

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец из Нижнекамского района с позывным Бабай подписал контракт в мае 2023 года. Сейчас он в очередном отпуске. Перед тем как отправиться на передовую, 55-летнего нижнекамца обучили в учебном центре всему: держать оружие и оказывать первую медицинскую помощь.

На передовой он работает водителем бензовоза, в его задачу входит подвоз топлива. По его словам — попал он в хорошее подразделение и все благодаря военному комиссариату города. В зоне СВО защищает Родину и его старший 41-летний сын. Скоро и он должен приехать в отпуск на день рождения дочери. Отец не видел его 1,5 года.

«Каждый мужчина, в моем понимании, должен пройти этот период жизни, чтобы не оставаться в стороне. Жена гордится, что у нее муж и сын на СВО», — говорит боец Бабай.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Все положенные выплаты и зарплату получает в срок, говорит он. Также хорошо налажено обеспечение всем необходимым. Отлично работают и волонтеры, которые отправляют гуманитарный груз. Во главе угла нижнекамец никогда не ставил деньги. Для него главное — знать, что тебя ждут дома, и сделать всё возможное, чтобы его заветная мечта исполнилась.

«Жена не жалуется, она не обижена. Получаем зарплату, мне хватает содержать семью, — поделился боец. — Мечта жить спокойно, выдать внучек замуж. Дождаться правнуков. Дай бог получится. Это самая главная мечта, чтоб семья, чтоб все-все были здоровы».

«Тем, кто сейчас подписывают контракт, хочу пожелать оставить вредные привычки дома. Иметь светлую голову. И помнить главное об одном — тебя ждут дома», — посоветовал Бабай.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Желающих встать на защиту Родины ждут в военном комиссариате каждый день. Для них созданы все условия.

«Очень часто прибывают из других регионов. У нас это наблюдалось и до таких повышений. В настоящее время эти меры поддержки дают свои результаты. Буквально на днях были обращения и из Нижегородской области, Перми, Урала и Удмуртии», — рассказал военный комиссар города и района Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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