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Ру Тат
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Религия
30 июня 2022  23:50

Мечеть «Кул-Шариф» временно закроют для посещения

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Из-за подготовки к празднику Курбан-байрам и его проведения мечеть «Кул-Шариф» в Казанском Кремле окажется на некоторое время закрыта для посещения. Об этом информирует пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Посетить мечеть не удастся с 16.00 8 июля до 9.00 9 июля. В 3.10 9-го числа там начнется праздничный намаз в честь Курбан-байрама.

«Всех желающих посетить Казанский Кремль просят учитывать ограничение на посещение мечети при планировании маршрута», — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Духовное управление мусульман Татарстана определило места заклания в дни празднования Курбан-байрама в республике.

#кул-шариф #курбан-байрам
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