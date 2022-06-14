В Татарстане определен порядок празднования Курбан-байрама

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в этом году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Пятница, 8 июля, определена днем Арафа, суббота, 9 июля, — Курбан-байрама (этот праздник ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа). В день Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы по случаю праздника.

При этом гает-намаз в мечетях сельской местности рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. Этот момент в различных населенных пунктах наступает в разное время: 9 июля в Казани солнце всходит в 3.11, в Актаныше — в 2.51, в селе Старое Дрожжаное — в 3.24.

В Казани мероприятия в честь Курбан-байрама будут проводиться в следующем порядке:

• 2.30 — утренний намаз,

• с 2.35 до 3.10 — рецитация священного Корана,

• с 3.10 до 3.40 — праздничный вагаз,

• 3.41 — гает-намаз,

• 3.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана и ду'а.

После совершения намаза в специально отведенных местах пройдут обряды жертвоприношения. В столице Татарстана забой жертвенных животных продолжится до 20.23 11 июля (то есть до захода солнца). Сумма нисаба для жертвоприношения равняется 32 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в дни Курбан-байрама в Татарстане планируется забить до 17 тыс. жертвенных животных. День, в который будет отмечаться праздник, ранее был утвержден Президентом РТ Рустамом Миннихановым.