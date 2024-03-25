МЧС уточнило список погибших при теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация появилась на сайте ведомства.

На 20.00 25 марта в нем 95 фамилий. Всего в результате теракта погибли 139 человек.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области.

На текущий момент семь из одиннадцати задержанных террористов арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.