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Происшествия 14 января 2025 12:23

МЧС России сообщило татарстанцам об отбое угрозы атаки БПЛА

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МЧС России сообщило татарстанцам об отбое угрозы атаки БПЛА

МЧС России сообщило татарстанцам об отбое угрозы атаки БПЛА.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

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