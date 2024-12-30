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МЧС России советуют гражданам установить мобильное приложение, чтобы узнавать об угрозах
Руководству и ответственным представителям рекомендовали установить мобильное приложение МЧС России. Через него граждане смогут оперативно получать информацию об угрозах и дальнейшего транслирования в ТГ-каналы.
Ранее Премьер-министр республики Алексей Песошин заявлял, что все ведомства в РТ должны быть готовы на случай повторной атаки БПЛА. Он отметил, что, к счастью, после происшествия 21 декабря в Казани удалось избежать жертв, но подобная ситуация может повториться в период новогодних мероприятий.
Также Раис РТ Рустам Минниханов назвал обеспечение безопасности ключевой задачей на новогодних каникулах. Руководитель республики сказал, что в новогодний период должны организовать круглосуточные дежурства, чтобы везде были ответственные. Еще он поручил руководителям и первым лицам в случае ЧС лично выезжать на место происшествия и оперативно принимать необходимые решения.
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