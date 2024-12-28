Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов назвал обеспечение безопасности ключевой задачей на новогодних каникулах
Обеспечение безопасности – это ключевая задача на предстоящих новогодних праздниках. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, чьи слова приводит пресс-служба руководителя республики.
«Мы об этом неоднократно говорили. Важно принятие всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий», - сказал Минниханов.
Он подчеркнул, что в новогодний период должны организовать круглосуточные дежурства, чтобы везде были ответственные. Минниханов также поручил руководителям и первым лицам в случае ЧС лично выезжать на место происшествия и оперативно принимать необходимые решения.
Особое внимание будет уделено бесперебойной работе всех служб жизнеобеспечения, подчеркнул Минниханов, вода, электроэнергия, газ тепло – все должно быть обеспечено.
Также он поручил обеспечить нахождение на боевом посту противопожарных, спасательных служб, жилищно-коммунальных служб, энергетиков, дорожных служб.
«Любой сбой – он омрачает настроение людей», - сказал Раис РТ.
Также Минниханов добавил, что все меры безопасности по «беспилотникам» в республике приняты.
«После событий в прошлую субботу (21 декабря 2024 года) мы сделаем все, чтобы безопасность наших граждан была обеспечена», - сказал руководитель республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»