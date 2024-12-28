Минниханов назвал обеспечение безопасности ключевой задачей на новогодних каникулах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обеспечение безопасности – это ключевая задача на предстоящих новогодних праздниках. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, чьи слова приводит пресс-служба руководителя республики.

«Мы об этом неоднократно говорили. Важно принятие всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий», - сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что в новогодний период должны организовать круглосуточные дежурства, чтобы везде были ответственные. Минниханов также поручил руководителям и первым лицам в случае ЧС лично выезжать на место происшествия и оперативно принимать необходимые решения.

Особое внимание будет уделено бесперебойной работе всех служб жизнеобеспечения, подчеркнул Минниханов, вода, электроэнергия, газ тепло – все должно быть обеспечено.

Также он поручил обеспечить нахождение на боевом посту противопожарных, спасательных служб, жилищно-коммунальных служб, энергетиков, дорожных служб.

«Любой сбой – он омрачает настроение людей», - сказал Раис РТ.

Также Минниханов добавил, что все меры безопасности по «беспилотникам» в республике приняты.

«После событий в прошлую субботу (21 декабря 2024 года) мы сделаем все, чтобы безопасность наших граждан была обеспечена», - сказал руководитель республики.