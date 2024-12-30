news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 30 декабря 2024 11:23

Песошин: Все ведомства в РТ должны быть готовы на случай повторной атаки БПЛА

Скопировать ссылку
Песошин: Все ведомства в РТ должны быть готовы на случай повторной атаки БПЛА
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Фото: © «Татар-информ»

К возможной повторной атаке беспилотников должны быть готовы все службы и ведомства Татарстана. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«21 декабря столица Татарстана подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, жертв и катастрофических разрушений, к счастью, удалось избежать. Однако есть основания полагать, что подобная ситуация может повториться в период проведения новогодних мероприятий», – отметил он.

По словам Алексея Песошина, во время этой ситуации все было организовано должным образом, но каждое ведомство обязано еще раз проанализировать тот опыт и устранить все недочеты.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что предпринять жителям Татарстана, если они заметили БПЛА.

#атака БПЛА #беспилотники
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100