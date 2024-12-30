Песошин: Все ведомства в РТ должны быть готовы на случай повторной атаки БПЛА

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

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К возможной повторной атаке беспилотников должны быть готовы все службы и ведомства Татарстана. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«21 декабря столица Татарстана подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, жертв и катастрофических разрушений, к счастью, удалось избежать. Однако есть основания полагать, что подобная ситуация может повториться в период проведения новогодних мероприятий», – отметил он.

По словам Алексея Песошина, во время этой ситуации все было организовано должным образом, но каждое ведомство обязано еще раз проанализировать тот опыт и устранить все недочеты.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что предпринять жителям Татарстана, если они заметили БПЛА.