news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 14 января 2025 09:44

МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке БПЛА

Скопировать ссылку
МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке БПЛА

МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке беспилотников.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня ввели временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100