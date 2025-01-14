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МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке БПЛА
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МЧС России предупреждает татарстанцев об атаке беспилотников.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня ввели временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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