МЧС России передало Вьетнаму партию вакцины «Спутник Лайт»

Во Вьетнам направлена партия российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Поручение направить препарат жителям страны дало Правительство России. «„Спутник Лайт“ направлен населению республики специальным бортом», — уточняется в сообщении министерства.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» способна защитить от нового омикрон-штамма Covid-19.

Президент России Владимир Путин также отметил, что вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с «омикроном» и в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение по этому вопросу.