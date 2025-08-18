МЧС: Отбой беспилотной опасности в Республике Татарстан

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности — он действовал с 5:43 по московскому времени. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.