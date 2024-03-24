МЧС опубликовало список опознанных погибших в теракте

МЧС России опубликовало новый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в котором 68 фамилий. Информация появилась на сайте ведомства.

Список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами, заявили в министерстве.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник».

По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.