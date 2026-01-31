MAX станет официальным каналом связи жильцов с управляющими компаниями с сентября
С 1 сентября управляющие компании должны обеспечить возможность использования платформы MАХ для официального взаимодействия с жильцами. Об этом сообщает «РИА Новости».
Жильцы смогут общаться через MАХ, записываться на прием, направлять запросы и обращения, используя платформу как один из каналов коммуникации с УК.
При этом все существующие способы связи, включая личные визиты, должны быть сохранены и доступны для жителей.
Напомним, национальный мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов в мире.
Ранее стало известно, что Минстрой РФ запустит в MAX чат-бот с напоминаниями об оплате ЖКУ.