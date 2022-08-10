Матыцин: «Спартакиада станет главным спортивным событием года в России»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от предстоящей Спартакиады, заявив, что данное соревнование должно стать самым масштабным мероприятием в российском спорте в этом календарном году.

«Предстоящие соревнования станут главным спортивным событием года в нашей стране. Спартакиада объединит ведущих спортсменов, талантливую и амбициозную молодежь, специалистов и экспертов, всех любителей физической культуры и спорта в России. На наших глазах впервые в истории пройдут всероссийские соревнования в мировых масштабах. Мы все станем свидетелями выступлений сильнейших спортсменов России, занимающих ведущие позиции в своих видах спорта на международной арене», – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Напомним, предстоящие старты пройдут одновременно сразу в 12 регионах России, в том числе и Татарстане. Так, в Казани будут представлены соревнования по волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо.

Ранее также стал известен состав сборной Татарстана по волейболу на Спартакиаде в Казани.