В Казани пройдут соревнования по 11 видам спорта I Всероссийской спартакиады

I Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта стартует уже 10 августа. В ней по 39 видам спорта поучаствуют порядка 13 тыс. человек. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мероприятие такого уровня появилось из-за того, что на сегодняшний день Россия не может участвовать в международных соревнованиях. Они пройдут по 39 видам спорта, 13 тыс. участников. По цифрам эта Спартакиада сравнима с летними Олимпийскими играми. Только была задача не локализовывать все в одном городе. Львиная доля всех событий пройдет в Москве, но Казань стала вторым городом по количеству соревнований. Здесь пройдут турниры по 11 видам спорта», — отметил Леонов.

Он добавил, что спортивные состязания пройдут по программе, близкой к Олимпиаде в Париже, которая состоится в 2024 году.

В Казани состоятся соревнования по волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо.

«Сборная Татарстана на этом турнире будет состоять из 400 человек. Они будут представлены в 33 видах спорта. Выбраны наши лучшие силы. У ребят большое желание показать свое мастерство и класс», — добавил министр спорта Татарстана.