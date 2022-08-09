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Спорт
9 августа 2022  18:32

Стал известен состав Татарстана по волейболу на Спартакиаде в Казани

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Определился состав сборной Татарстана по волейболу на Спартакиаде, которая стартует 11 августа в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола.

Так, нашу республику на предстоящих соревнованиях представят волейболисты и тренерский штаб казанского «Зенита»:

Связующие: Роман Порошин, Олег Терентьев
Доигровщики: Андрей Сурмачевский, Михаил Лабинский, Дмитрий Волков
Блокирующие: Артем Вольвич, Александр Волков, Роман Романовский, Алексей Кононов, Дмитрий Щербинин
Диагональные: Максим Михайлов, Денис Земченок
Либеро: Илья Федоров, Валентин Голубев
Тренер: Алексей Вербов

Стоит отметить, что помимо Татарстана участие в Спартакиаде по волейболу примут также команды Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской и Белгородской областей.

Напомним, в Казани состоятся также соревнования по прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо.

#волейбол #спартакиада #зенит-казань
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