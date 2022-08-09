Стал известен состав Татарстана по волейболу на Спартакиаде в Казани
Определился состав сборной Татарстана по волейболу на Спартакиаде, которая стартует 11 августа в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола.
Так, нашу республику на предстоящих соревнованиях представят волейболисты и тренерский штаб казанского «Зенита»:
Связующие: Роман Порошин, Олег Терентьев
Доигровщики: Андрей Сурмачевский, Михаил Лабинский, Дмитрий Волков
Блокирующие: Артем Вольвич, Александр Волков, Роман Романовский, Алексей Кононов, Дмитрий Щербинин
Диагональные: Максим Михайлов, Денис Земченок
Либеро: Илья Федоров, Валентин Голубев
Тренер: Алексей Вербов
Стоит отметить, что помимо Татарстана участие в Спартакиаде по волейболу примут также команды Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской и Белгородской областей.
Напомним, в Казани состоятся также соревнования по прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо.