Стал известен состав Татарстана по волейболу на Спартакиаде в Казани

Определился состав сборной Татарстана по волейболу на Спартакиаде, которая стартует 11 августа в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола.

Так, нашу республику на предстоящих соревнованиях представят волейболисты и тренерский штаб казанского «Зенита»:

Связующие: Роман Порошин, Олег Терентьев

Доигровщики: Андрей Сурмачевский, Михаил Лабинский, Дмитрий Волков

Блокирующие: Артем Вольвич, Александр Волков, Роман Романовский, Алексей Кононов, Дмитрий Щербинин

Диагональные: Максим Михайлов, Денис Земченок

Либеро: Илья Федоров, Валентин Голубев

Тренер: Алексей Вербов

Стоит отметить, что помимо Татарстана участие в Спартакиаде по волейболу примут также команды Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской и Белгородской областей.

Напомним, в Казани состоятся также соревнования по прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо.