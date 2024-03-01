Матыцин: Казань готова — разосланы приглашения на Игры БРИКС более чем 50 странам

Олег Матыцин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Игры БРИКС будут иметь открытый формат соревнований, на сегодня разосланы приглашения в чуть более 50 стран. Об этом глава Минспорта России Олег Матыцин рассказал в интервью ТАСС.

«По Играм БРИКС решения приняты, они были сформированы с учетом мнения министров спорта стран <...> Мы видим позитивный отклик, прежде всего со стороны стран БРИКС. На коллегии в рамках Дня спорта был принят флаг Игр БРИКС от Южно-Африканской Республики», – сказал министр.

Он отметил, что Казань готова к тому, чтобы провести соревнования.

«В этом городе сформирована профессиональная команда управленцев, спортивные объекты, созданы очень комфортные логистические условия», – перечислил Матыцин.

Министр добавил, что турнир имеет межправительственный формат, так же как Игры СНГ.

«Они не являются юрисдикцией Международного олимпийского комитета или международных спортивных федераций. И они ни в коем образе не находятся в конфронтации с международным календарем», – отметил глава спортивного ведомства.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани. Как стало известно ранее, на турнире ожидается участие представителей как минимум 35 стран.