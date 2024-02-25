Россия получила от ЮАР флаг спортивных Игр БРИКС — они пройдут в Казани

ЮАР передала России флаг спортивных Игр БРИКС. Церемония состоялась в рамках пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС.

На сцену флаг доставили российские пловцы Евгения Чикунова и Георгий Глазунов. Затем посол Южно-Африканской Республики в России Мзувукиле Джефф Макетуку передел его главе Минспорта России Олегу Матыцину.

«Ценности, о которых говорил Нельсон Мандела, актуальны и сейчас. Россия сделает все необходимое, чтобы Игры БРИКС укрепили мир и усилили ценность спорта в этих реалиях. Это площадка общения без ограничений и каких-либо различий», — заявил министр.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеообращение внучки экс-лидера ЮАР Ндилеки Манделы. Как посол Игр-2024 она обратилась с приветствием к участникам, отметила объединяющую силу соревнований.

«Спорт обладает уникальной способностью объединять не только людей, но и стирать границу между сообществами и нациями. В качестве посла я передаю свои наилучшие пожелания стране-организатору, которая председательствует в БРИКС в 2024 году, и всем участникам предстоящих соревнований. Давайте объединимся, целиком разделяя мнение моего дедушки, которому принадлежат слова о том, что спорт способен изменить мир», — подчеркнула посол.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани. Как стало известно ранее, на турнире ожидается участие представителей как минимум 35 стран.