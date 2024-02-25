Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минспорт Татарстана ожидает участников из 35 стран на Играх БРИКС в Казани
На Игры БРИКС в Казани приедут спортсмены 35 или более стран. Об этом со ссылкой на главу Минспорта Татарстана Владимира Леонова сообщает ТАСС.
Он напомнил, что игры состоятся в начале июня — с 11-го по 23-е число. «Соревнования впервые пройдут в расширенном формате — в программу включены 30 видов спорта», — заметил министр.
При этом Минспорт Татарстана работает не только с членами объединения, но и другими странами: «Сегодня в нашей базе 35 стран, которые предоставили гарантии того, что они приедут».
Чтобы расширить число участников соревнований, их возраст планируют сделать открытым. Таким образом, уверен Леонов, к Играм БРИКС удастся привлечь первые номера сборных.
Также в рамках турнира планируется проведение форума министров спорта государств — членов объединения.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт